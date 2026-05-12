Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs Aktie

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WKN: 895007 / ISIN: US8336351056

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12.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs wird voraussichtlich am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,57 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,70 Milliarden USD – ein Plus von 63,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs 1,04 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,36 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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