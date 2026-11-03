Erste Schätzungen: Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs öffnet voraussichtlich am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,64 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net