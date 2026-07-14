Erste Schätzungen: SoFi Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SoFi Technologies wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,108 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 35,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,598 USD im Vergleich zu 0,390 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 4,69 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at