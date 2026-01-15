SoFi Technologies Aktie

SoFi Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SoFi Technologies stellt voraussichtlich am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,114 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SoFi Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll SoFi Technologies 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 973,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SoFi Technologies 1,01 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,363 USD, gegenüber 0,390 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 3,55 Milliarden USD im Vergleich zu 3,77 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

