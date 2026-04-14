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WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SoFi Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SoFi Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,119 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 98,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SoFi Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD aus.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,607 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,66 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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