SoftBank Aktie
WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006
|Erwartungen im Überblick
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SoftBank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SoftBank stellt voraussichtlich am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -20,944 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 437,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.993,81 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.916,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 191,45 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 873,51 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8.502,03 Milliarden JPY, gegenüber 7.798,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoftBank Corp.
|
13.10.26
|KI-Aktien im Sinkflug: Was hinter dem Einbruch bei Samsung, SK hynix und Softbank steckt (finanzen.at)
|
17.08.26
|NVIDIA-Aktie im Blick: Milliarden-Deal mit SoftBank-Tochter SB Energy voraus? (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: SoftBank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.07.26
|Aktien von SoftBank, Advantest und Tokyo Electron unter Druck: Neue KI-Verkaufswelle rollt durch Asien (finanzen.at)
|
14.07.26
|SoftBank-Aktie hebt ab: Doch was bringt der neue KI-Deal um Sierra wirklich? (finanzen.at)
|
02.07.26
|SoftBank-Aktie im Aufwind: Kredit über Milliarden dank OpenAI-Anteil - was Banken dafür verlangen (finanzen.at)
|
26.06.26
|OpenAI-Börsengang könnte sich verzögern - SoftBank-Aktie fällt deutlich (finanzen.at)
|
25.06.26
|Nikkei 225-Titel SoftBank-Aktie: Diese Dividende entfällt auf SoftBank-Anteilseigner (finanzen.at)
Analysen zu SoftBank Corp.
Aktien in diesem Artikel
|SoftBank Corp.
|24,16
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.