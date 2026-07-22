Erste Schätzungen: SoftBank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SoftBank präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,069 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SoftBank noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,62 Prozent auf 12,26 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,364 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,90 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 52,29 Milliarden USD, gegenüber 51,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at