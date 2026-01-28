Erste Schätzungen: SoftBank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SoftBank veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 27,40 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SoftBank -64,780 JPY je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.832,65 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SoftBank für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.957,25 Milliarden JPY aus.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 638,82 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 195,21 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 7.639,52 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 7.243,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at