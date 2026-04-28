Erste Schätzungen: SoftBank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SoftBank wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

SoftBank lädt voraussichtlich am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 49,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SoftBank noch ein Gewinn pro Aktie von 88,52 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SoftBank in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1.972,62 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.941,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 641,48 JPY je Aktie, gegenüber 195,21 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 7.666,32 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7.243,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at