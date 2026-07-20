Erste Schätzungen: SoftBank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SoftBank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 JPY gegenüber 3,00 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SoftBank in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1.757,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.658,62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,93 JPY im Vergleich zu 11,35 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 7.502,33 Milliarden JPY, gegenüber 7.038,68 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at