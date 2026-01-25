Erste Schätzungen: SoftBank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SoftBank wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass SoftBank für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,60 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1.747,19 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 5,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SoftBank einen Umsatz von 1.659,38 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,91 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 10,99 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6.951,65 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 6.544,35 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at