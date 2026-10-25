SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SoftBank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SoftBank wird voraussichtlich am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,88 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SoftBank 4,22 JPY je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.881,66 Milliarden JPY – ein Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoftBank 1.742,22 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,70 JPY, gegenüber 11,35 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 7.629,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.038,68 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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