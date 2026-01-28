Erste Schätzungen: SoftBank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SoftBank präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,087 USD je Aktie gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,47 Prozent auf 12,44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,99 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 47,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at