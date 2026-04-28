Erste Schätzungen: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SoftBank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,158 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie, gegenüber 0,160 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 48,77 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 47,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at