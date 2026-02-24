Erste Schätzungen: Software Acquisition Group A präsentiert Quartalsergebnisse

Software Acquisition Group A lädt voraussichtlich am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,030 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Software Acquisition Group A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 33,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Software Acquisition Group A 14,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,075 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,240 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 71,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 51,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at