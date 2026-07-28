Software Acquisition Grou a Aktie
WKN DE: A2QFQU / ISIN: US23130Q1076
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Software Acquisition Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Software Acquisition Group A stellt voraussichtlich am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,038 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 21,3 Millionen USD gegenüber 19,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,083 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 78,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 71,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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