Erste Schätzungen: Soiltech As Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Soiltech As Registered präsentiert voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,706 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,50 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 90,9 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 80,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,71 NOK im Vergleich zu 1,00 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 389,6 Millionen NOK, gegenüber 273,9 Millionen NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at