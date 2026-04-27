Erste Schätzungen: Soiltech As Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Soiltech As Registered wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,35 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Soiltech As Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,660 NOK in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 29,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 85,6 Millionen NOK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 111,0 Millionen NOK aus.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,41 NOK, gegenüber 3,97 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 495,5 Millionen NOK im Vergleich zu 400,8 Millionen NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at