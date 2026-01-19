Erste Schätzungen: Sojitz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sojitz wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 139,07 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sojitz einen Gewinn von 147,66 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 675,37 Milliarden JPY – ein Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sojitz 646,12 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 548,89 JPY, gegenüber 513,74 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2.594,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.509,71 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

