Erste Schätzungen: Sojitz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sojitz wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 184,38 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 162,93 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 809,72 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 28,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 628,37 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 553,42 JPY, gegenüber 513,74 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2.677,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.509,71 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at