Erste Schätzungen: SOLAR A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SOLAR A-S (B) wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 4,60 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SOLAR A-S (B) ein EPS von 6,98 DKK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,06 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SOLAR A-S (B) einen Umsatz von 3,23 Milliarden DKK eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,23 DKK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,68 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 12,11 Milliarden DKK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 12,22 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at