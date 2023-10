Erste Schätzungen: SOLAR A-S (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SOLAR A-S (B) wird sich voraussichtlich am 02.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 14,10 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 41,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 24,10 DKK je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 3,07 Milliarden DKK – das wäre ein Abschlag von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,27 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 67,00 DKK je Aktie, gegenüber 90,37 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 13,43 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 13,86 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at