Erste Schätzungen: SOLAR A-S (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SOLAR A-S (B) wird voraussichtlich am 10.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 21,57 DKK. Im Vorjahresquartal waren -4,750 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,06 Milliarden DKK. Dementsprechend geht der Experte bei SOLAR A-S (B) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,41 Milliarden DKK aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 69,00 DKK je Aktie, gegenüber 30,79 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 12,38 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 11,47 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at