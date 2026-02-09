Solar Capital Aktie
WKN DE: A0RGYK / ISIN: US83413U1007
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Solar Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Solar Capital wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,400 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Solar Capital ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 55,0 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie, gegenüber 1,76 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 218,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 230,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Solar Capital Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Solar Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Solar Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Solar Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Solar Capital Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Solar Capital Ltd
|12,85
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.