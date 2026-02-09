Erste Schätzungen: Solar Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solar Capital wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,400 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Solar Capital ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 55,0 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie, gegenüber 1,76 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 218,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 230,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at