Erste Schätzungen: Solar Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Solar Capital wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,399 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Solar Capital noch 0,370 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent auf 54,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 216,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 220,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at