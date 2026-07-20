Erste Schätzungen: Solar Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Solar Capital wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,332 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Solar Capital ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,82 Prozent auf 48,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 196,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 220,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at