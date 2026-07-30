Solar Industries India Aktie
WKN DE: A2N336 / ISIN: INE343H01029
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Solar Industries India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Solar Industries India präsentiert voraussichtlich am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 58,86 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 37,43 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Solar Industries India 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 30,73 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 42,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Solar Industries India 21,54 Milliarden INR umsetzen können.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 274,31 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 185,39 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 138,11 Milliarden INR, gegenüber 96,79 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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