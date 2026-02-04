SolarEdge Aktie

WKN DE: A14QVM / ISIN: US83417M1045

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SolarEdge gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SolarEdge stellt voraussichtlich am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Verlust von -0,261 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -5,000 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 23 Analysten von einem Zuwachs von 68,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 330,1 Millionen USD gegenüber 196,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,554 USD, gegenüber -31,640 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten auf durchschnittlich 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 901,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

