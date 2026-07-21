SolarEdge Aktie
WKN DE: A14QVM / ISIN: US83417M1045
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: SolarEdge stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SolarEdge wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
20 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 17,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 340,9 Millionen USD gegenüber 289,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,028 USD je Aktie, gegenüber -6,880 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 1,39 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SolarEdge Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: SolarEdge stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.06.26
|Solarwerte im Plus: SMA Solar sorgt für Rückenwind bei SolarEdge, Fluence Energy & Co. (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: SolarEdge öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: SolarEdge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: SolarEdge gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu SolarEdge Inc
Aktien in diesem Artikel
|SolarEdge Inc
|43,50
|2,23%