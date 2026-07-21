Erste Schätzungen: SolarEdge stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SolarEdge wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 17,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 340,9 Millionen USD gegenüber 289,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,028 USD je Aktie, gegenüber -6,880 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 1,39 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at