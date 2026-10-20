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WKN DE: A14QVM / ISIN: US83417M1045

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SolarEdge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SolarEdge wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,037 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,840 USD erwirtschaftet worden.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 331,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 340,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,382 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -6,880 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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