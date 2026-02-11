Erste Schätzungen: Solaria Energia gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Solaria Energia wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,044 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Solaria Energia noch 0,250 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Solaria Energia 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 52,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Solaria Energia 41,8 Millionen EUR umsetzen können.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,996 EUR je Aktie, gegenüber 0,710 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 305,2 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 176,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

