Erste Schätzungen: Solaria Energia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Solaria Energia veröffentlicht voraussichtlich am 24.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,320 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 94,8 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 27,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 74,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,10 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 404,9 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 197,4 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at