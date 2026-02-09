Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie
Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Solaris Oilfield Infrastructure A wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,304 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Solaris Oilfield Infrastructure A noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 70,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 164,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 96,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,500 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 608,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 313,1 Millionen USD waren.
