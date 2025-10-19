Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solaris Oilfield Infrastructure A stellt voraussichtlich am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,329 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Solaris Oilfield Infrastructure A -0,040 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 87,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 140,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 75,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 556,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 313,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

