Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A präsentiert Quartalsergebnisse

Solaris Oilfield Infrastructure A äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,369 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Solaris Oilfield Infrastructure A noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 208,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 39,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Solaris Oilfield Infrastructure A einen Umsatz von 149,3 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD aus. Im Vorjahr waren 0,660 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 838,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 622,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at