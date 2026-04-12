Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie
WKN DE: A2DHUS / ISIN: US83418M1036
|
12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Solaris Oilfield Infrastructure A lädt voraussichtlich am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,336 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 182,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 44,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber 0,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 827,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 622,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Solaris Oilfield Infrastructure A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)