Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie

Solaris Oilfield Infrastructur a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DHUS / ISIN: US83418M1036

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12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solaris Oilfield Infrastructure A lädt voraussichtlich am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,336 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 182,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 44,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber 0,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 827,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 622,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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