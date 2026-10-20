Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie

Solaris Oilfield Infrastructur a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DHUS / ISIN: US83418M1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solaris Oilfield Infrastructure A wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,286 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Solaris Oilfield Infrastructure A 0,310 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Solaris Oilfield Infrastructure A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 254,9 Millionen USD im Vergleich zu 166,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 0,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 962,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 622,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A- 56,02 -4,30% Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen