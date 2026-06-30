Erste Schätzungen: Solstad Maritime ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solstad Maritime ASA Registered wird voraussichtlich am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,12 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,72 Prozent auf 1,54 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Solstad Maritime ASA Registered noch 1,57 Milliarden NOK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,63 NOK, gegenüber 4,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 6,13 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,03 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at