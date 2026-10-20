Solstad Maritime ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A40F8T / ISIN: NO0013135368
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Solstad Maritime ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Solstad Maritime ASA Registered wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,37 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Solstad Maritime ASA Registered 0,690 NOK je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,65 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 12,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Solstad Maritime ASA Registered einen Umsatz von 1,46 Milliarden NOK eingefahren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,83 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,78 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,31 Milliarden NOK, gegenüber 6,03 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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