Solstad Offshore AsaShs Aktie
WKN: 909875 / ISIN: NO0003080608
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Solstad Offshore As legt Quartalsergebnis vor
Solstad Offshore As wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,459 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Solstad Offshore As 3,19 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 86,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 737,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber 17,55 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 364,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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