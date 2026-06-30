Solstad Offshore AsaShs Aktie
WKN: 909875 / ISIN: NO0003080608
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Solstad Offshore As legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Solstad Offshore As präsentiert in der voraussichtlich am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,367 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Solstad Offshore As ein EPS von 4,74 NOK je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 71,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 801,7 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD im Vergleich zu 17,55 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 311,9 Millionen USD, gegenüber 3,01 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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