28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Solstad Offshore As mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Solstad Offshore As lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Solstad Offshore As im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,243 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 14,01 NOK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 59,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 510,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 15,45 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 373,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,48 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Solstad Offshore AsaShs 4,37 0,23% Solstad Offshore AsaShs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

