Solteq Aktie

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WKN: 928282 / ISIN: FI0009007991

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Solteq stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Solteq wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,029 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 45,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,020 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,89 Prozent auf 11,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,017 EUR im Vergleich zu -0,070 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 46,5 Millionen EUR, gegenüber 46,7 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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