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WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: SOLVENTUM legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SOLVENTUM wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 1,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll SOLVENTUM mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,33 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,55 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,88 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,19 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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