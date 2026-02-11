SOLVENTUM Aktie
WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SOLVENTUM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SOLVENTUM lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,50 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 782,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.
10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,96 Milliarden USD gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,47 Prozent.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,76 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,25 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 8,25 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: SOLVENTUM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: SOLVENTUM öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: SOLVENTUM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)