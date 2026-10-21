SOLVENTUM Aktie
WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SOLVENTUM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SOLVENTUM wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SOLVENTUM 7,22 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,93 Milliarden USD – ein Minus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SOLVENTUM 2,10 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,16 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,88 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,33 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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