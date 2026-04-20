SOLVENTUM Aktie
WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SOLVENTUM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SOLVENTUM wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,97 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,07 Milliarden USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,47 USD je Aktie, gegenüber 8,88 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 8,16 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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