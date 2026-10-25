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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Somnigroup International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Somnigroup International wird voraussichtlich am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Somnigroup International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 14,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,43 Milliarden USD gegenüber 2,12 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie, gegenüber 1,84 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 8,84 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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