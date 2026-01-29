Erste Schätzungen: Sompo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sompo lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 169,26 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 124,22 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 19,73 Prozent auf 1.330,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sompo noch 1.110,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 601,35 JPY, gegenüber 250,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5.171,47 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5.383,68 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at