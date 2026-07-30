Erste Schätzungen: Sompo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sompo äußert sich voraussichtlich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 130,91 JPY gegenüber 127,41 JPY im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 2,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.462,75 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Sompo für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1.500,00 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 586,91 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 701,03 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.936,24 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 6.148,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at